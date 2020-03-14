РИАМО - 14 мар. Публичная работа московского музея «Гараж» с субботы приостановлена на неопределенный срок из-за опасности распространения нового типа коронавирусной инфекции, сообщается на сайте музея.

Директор музея Антон Белов отметил, что в учреждении внимательно следят за ситуацией, связанной с распространением Covid-2019, а также общаются по данной теме с коллегами из музеев мира. На данный момент не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом сотрудников «Гаража». Принимаются все рекомендованные меры профилактики, включая карантин сотрудников после поездок и отмену командировок.

«В ситуации возрастающего напряжения мы видим для себя только одну возможность минимизировать потенциальную опасность - на время приостановить публичную работу музея, образовательного центра, библиотеки и архива. Всей команде «Гаража» и мне лично это решение далось очень тяжело», - сказал Белов.

Он добавил, что на период временного закрытия музей усилит свое присутствие в сети. Кураторы учреждения культуры готовят много интересной информации для соцсетей.

По его словам, пока нет информации, когда музей откроется для посетителей снова.

«Я очень надеюсь, что коронавирусная инфекция будет взята под контроль в ближайшее время. И пусть сейчас мы кажемся паникерами, нам важно сделать этот шаг. Оставайтесь с нами на связи на всех онлайн-платформах. Мы будем продолжать работать, чтобы «Гараж» оставался по-прежнему вами любим», - заключил Белов.

Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. В разных странах мира уже выявлено свыше 144 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,4 тысячи заболевших, свыше 72 тысяч пациентов выздоровели. На сегодняшний день в России зарегистрировано 45 случаев коронавируса.