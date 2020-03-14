РИАМО - 14 мар. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил дополнительный комплекс мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции Covid-2019, так, в ближайшее время закроют сухопутные границы России с Польшей и Норвегией, передает Nation News.

«Этим вопросом будут заниматься сотрудники МИД, МВД и ФСБ», - отмечается в материале.

Временный запрет иностранцам въезжать на территорию РФ через границу с Норвегией и Польшей введут с 00:00 15 марта.

Ограничения на въезд не коснутся граждан Белоруссии, официальных делегаций и людей с видом на жительство в России.

Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. В разных странах мира уже выявлено свыше 143 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,3 тысячи заболевших, свыше 72 тысяч пациентов выздоровели. На сегодняшний день в России зарегистрировано 45 случаев заражения данным типом коронавируса.