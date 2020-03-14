РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 мар. В подмосковном Подольске в ресторан-клубе выступила легендарная рок-группа «Калинов мост» с программой «30 и 3 года», на концерте прозвучали песни с Подольского рок-фестиваля («Советского Вудстока») , передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

«В ресторан-клубе «12 АТМ» в пятницу выступила легендарная рок-группа «Калинов мост» с программой «30 и 3 года». Послушать хиты музыкантов могли все желающие. В концерт также вошли песни-пьесы из альбома «Надо было», с которым группа произвела фурор на знаменитом Подольском рок-фестивале с 11 по 13 сентября 1987 года», – сказал организатор концерта.

Группа исполняет песни в стиле рок-музыки и казачьего фольклора. Основана в Новосибирске в 1986 году и считается одной из легенд русского рока. Создатель, лидер и духовный вдохновитель коллектива – музыкант Дмитрий Ревякин.