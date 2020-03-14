РИАМО - 14 мар. В Московской области с 16 марта родители могут не водить детей в школу и детский сад по своему усмотрению для предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, для учеников, которые останутся дома, планируют организовать занятия через Школьный портал, а также будет запущена специальная онлайн-платформа, сообщила в субботу министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«Начиная с понедельника, 16 марта, во всех подмосковных школах и детских садах вводится свободное посещение, то есть учащимся и воспитанникам разрешается посещать занятия по усмотрению их родителей или законных представителей. Если нет возможности оставить ребенка дома, то его будут ждать в школе или детском саду. Все образовательные организации продолжат свою работу в штатном режиме. Соответствующие инструкции доводятся до всех руководителей учреждений», - сказала Каклюгина.

По ее словам, данные меры вводятся на период действия режима повышенной готовности для предотвращения распространения коронавируса.

Она отметила, что директорам школ дано поручение обеспечить поддержание качества образовательного процесса на должном уровне.

«Режим свободного посещения не означает отмену занятий. Ребенок, оставшись дома, получит новый материал и домашнее задание через Школьный портал. Этот ресурс позволяет каждому учителю находиться на связи со своими учениками. Кроме того, со следующей недели мы запускаем платформу онлайн-обучения, где ребята, пропускающие занятия, смогут полноценно учиться, не выходя из дома», – добавила Каклюгина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел в регионе режим повышенной готовности по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

Covid-2019 начал распространяться из города Ухань (КНР) в конце прошлого года. В разных странах мира уже выявлено свыше 143 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,3 тысячи заболевших, свыше 72 тысяч пациентов выздоровели. На сегодняшний день в России зарегистрировано 45 случаев коронавируса.