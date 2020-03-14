РИАМО – 14 мар. На территории Московской области будут организованы курсы личной гигиены для пожилых жителей для профилактики распространения нового типа коронавирусной инфекции, следует из постановления губернатора Подмосковья, размещенного на сайте правительства региона.

«Министерству социального развития Московской области (поручено – ред.) организовать курсы личной гигиены и антивирусной профилактики для граждан пожилого возраста, находящихся на социальном обслуживании на дому, а также всех получателей социальных услуг в стационарных учреждениях социального обслуживания Московской области», – говорится в документе.

Также жителям региона старше 60 лет, особенно имеющим хронические заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, рекомендовано посещать мероприятия в рамках проекта «Активное долголетие» и других в зависимости от состояния здоровья и эпидемиологической ситуации в области.

Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. В разных странах мира уже выявлено свыше 143 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,3 тысячи заболевших, свыше 72 тысяч пациентов выздоровели. На сегодняшний день в России зарегистрировано 45 случаев коронавируса.