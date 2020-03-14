РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 мар. В подмосковных Котельниках в 2020 году планируют отремонтировать четыре дороги, из них одну региональную, сообщается на сайте администрации округа.

«Четыре дороги отремонтируют в Котельниках в 2020 году. Ремонтные работы проведут с 1 мая, по погодным условиям, по конец сентября. Общая протяженность ремонта составит около 5,5 километров», - говорится в сообщении.

Так, отремонтируют Дзержинское шоссе на участке протяженностью 3,2 километра. Из муниципальных дорог отремонтируют участок в промзоне Силикат протяженностью 1,1 километра, участок от дома №18 до дома №21 в микрорайоне Ковровый протяженностью 0,1 километра и дорогу от Железнодорожной улицы до дома №21 на Асфальтовой улице протяженностью около километра.

С адресным перечнем участков ремонта в Котельниках и координатами можно ознакомиться по ссылке.

В 2020 году на территории Московской области будет отремонтировано более 1,7 тысячи дорог длиной свыше две тысячи километров, из них порядка 420 региональных дорог и 1,3 тысячи муниципальных дорог. По результатам голосования на портале «Добродел» будет отремонтировано более 360 дорог.