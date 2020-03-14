РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 мар. В группе молодежного центра «Победа» стартовало голосование за «Мисс интернет» конкурса «Домодедовская красавица», сообщается в группе МКЦ «Победа» в соцсети «ВКонтакте».

«Голосование за звание «Мисс интернет» конкурса «Домодедовская красавица - 2020» начинается. Какой финалистке ты отдашь свой голос?» - говорится в сообщении.

Голосование завершится 28 марта в 16:00. Проголосовать можно по ссылке.

Всего в финал конкурса прошли 8 девушек. Победительницу определят 28 марта в молодежном центре «Победа» в 16:00.