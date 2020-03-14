РИАМО - 14 мар. На территории Подмосковья для предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции введено свободное посещение школ, также не стоит посещать развлекательные центры и музеи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Дорогие жители Подмосковья, распространение коронавируса многих беспокоит и требует и от власти, и от жителей внимательных и четких действий. Вчера я выпустил постановление, которое вводит свободное посещение школ и запрещает проведение массовых мероприятий. Главы муниципалитетов должны обеспечить отмену таких мероприятий», - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также попросил жителей региона в ближайшие дни не посещать музеи и развлекательные центры, вечеринки и дни рождения. Эти выходные лучше провести дома.

«Работодателям необходимо позаботиться о безопасности своих сотрудников: на рабочих местах организовать измерение температуры, обязательно отправлять домой или в медицинские учреждения тех, у кого температура повышенная и есть другие симптомы», - отметил губернатор.

Он подчеркнул, что все, кто вернулся из стран с большим количеством зараженных Covid-2019, должны быть на карантине (самоизоляции) 14 дней.

Губернатор напомнил, что в Московской области работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30. Специалисты, работающие на горячей линии, дадут ответы на все вопросы, связанные с данным заболеванием, а также объяснят порядок действий при обнаружении симптомов и, если будет необходимо, помогут связаться с медиками.

По его словам, данные меры помогут не допустить распространения Covid-2019 и избежать эпидемии.

«Прошу вас быть очень внимательными и серьезно отнестись к угрозам, которые несет вирус у нас и во всем мире. Берегите себя и своих близких», - заключил Воробьев.

Как уточняется в постановлении губернатора Подмосковья, все, кто совместно проживает с гражданами, вернувшимися из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу, обязаны соблюдать самоизоляцию 14 дней.

Также документом установлено, что распространение новой коронавирусной инфекции является чрезвычайным и непреодолимым обстоятельством, повлекшим введение повышенной готовности.

Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. В разных странах мира уже выявлено свыше 143 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,3 тысячи заболевших, свыше 72 тысяч пациентов выздоровели. На сегодняшний день в России зарегистрировано 45 случаев коронавируса.