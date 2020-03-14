РИАМО - 14 мар. Родители учеников могут по желанию временно забрать своих детей из столичных школ, для ребят организуют дистанционное обучение, такие меры приняты из-за коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что также столичные школьники, которые вернулись из стран, неблагополучных по Covid-2019, должны самоизолироваться в том же порядке, что и взрослые.

«По просьбам родителей считаю необходимым сделать следующий шаг. С понедельника вводится свободное посещение школ. Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Им в данном случае виднее. У каждой семьи могут быть свои обстоятельства, да и иммунитет у ребятишек разный», - написал Собянин на своем персональном сайте.

Он подчеркнул, что свободное посещение учебных заведений в мегаполисе будет действовать до особого распоряжения.

Если родители решили забрать ребенка на время из школы, то администрации учебных заведений постараются обеспечить обучение в дистанционной форме. Этому помогут Московская электронная школа (МЭШ) и иные современные информационные технологии.

По словам столичного градоначальника, обычные занятия в школах города будут продолжаться.

Новый вид коронавируса, который получил название Covid-2019, начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. На сегодня в мире выявлено более 135 тысяч случаев заражения Covid-2019. Скончались более 5 тысяч человек, свыше 70 тысяч пациентов выздоровели. На сегодняшний день в России зарегистрировано 45 случаев коронавируса. В Москвы выявили 24 случая заболевания.