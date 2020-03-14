РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мар. В подмосковном Подольске в ходе рейда «Автобус» к административной ответственности привлекли 33 водителей, в том числе за несоблюдение норм времени управления транспортным средством и отдыха, говорится в сообщении 8 батальона ДПС (Южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

12 и 13 марта инспекторы ДПС 8 батальона ДПС 2 полка ДПС (южный) совместно с государственными инспекторами технического надзора ОГИБДД МУ МВД России по Подольску и представителями управления административно-транспортного контроля министерства транспорта Московской области (УРАТК) провели профилактический рейд под условным названием «Автобус».

«Проконтролировали исполнение требований нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность по перевозкам пассажиров автобусами на регулярной и заказной основе. В ходе профилактического рейда к административной ответственности привлекли 33 водителей автобуса», - говорится в сообщении.

Водителей оштрафовали в том числе за несоблюдение норм времени управления автобусом и отдыха, управление транспортным средством при наличии технических неисправностей, отсутствие документов.

Надзор за организацией пассажирских перевозок на территории Подмосковья является одним из приоритетных направлений деятельности службы Госавтоинспекции и находится под пристальным контролем.