РИАМО - 14 мар. За 13 дней марта в Москве уже выпало 1,3% от месячной нормы осадков, также 15 марта в городе может появиться кратковременный снежный покров, сообщается на сайте «Метеовести».

«Нынешний март в российских столицах оказался богат на осадки. Календарь еще не отсчитал половину положенных первому весеннему месяцу дней, а и в Москве и Санкт-Петербурге климатическая норма осадков уже перевыполнена», - говорится в сообщении.

За прошедшие дни марта в мегаполисе выпало 35 миллиметров осадков, что составляет 103% от нормы первого весеннего месяца.

В субботу на территории города ожидается выпадение еще на 8-13 миллиметров, а утром в воскресенье улицы Москвы может укрыть белоснежным покрывалом, но снежный покров в столице продержится недолго.

Также 10 марта в мегаполисе был побит рекорд по количеству осадков. За сутки выпало 15 миллиметров осадков, что выше предыдущего суточного рекорда 1998 года на 1,7 миллиметра.