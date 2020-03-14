РИАМО - 14 мар. Конкурс на выполнение проектных и изыскательских работ по строительству путепровода объявили в Одинцовском округе, путепровод должен появиться в деревне Раздоры, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Объявлен конкурс на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: Строительство путепровода через автомобильную дорогу федерального значения А-106 Рублево-Успенское шоссе в деревне Раздоры Одинцовского городского округа Московской области», - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал наиболее важные дороги, построенные в Московской области в прошлом году. Он сказал, что продолжается масштабная работа по ремонту и строительству дорог. Жители региона это замечают и высоко оценивают их качество.