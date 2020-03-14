РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 мар. Томилинский лесопарк в подмосковных Котельниках в рамках благоустройства планируют разделить на две зоны, сообщил глава муниципалитета Андрей Булгаков.

Накануне Булгаков провел встречу с рабочей группой по Томилинскому лесопарку.

«Обсудили тот вариант развития территории, к которому пришло большинство жителей: зонировать лес на «большой» и «малый». В зоне «большого» провести компенсационную высадку, провести освещение на тех участках, где уже создана инфраструктура для этого. И ввести ограничение по времени его работы - например, до 22:00», - написал Булгаков в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что в этой зоне жители предлагают не делать никаких покрытий, а вот в «малом» лесу просят обустроить дорожку, которая соединит две эти территории, чтобы было удобно ходить, а зимой - не скользко.

Булгаков пояснил, что есть предложение в «малом» лесу создать современную детскую экоплощадку. Кроме того, в обеих зонах установят скамейки и организуют возможность раздельного сбора мусора, а также будут проводить уборку сухостоя и валежника - предварительно проконсультировавшись с экологами и лесниками для того, чтобы не навредить экосистеме.

«Большое спасибо инициативным жителям за активную позицию и огромную проделанную работу по этому вопросу», - заключил Булгаков. ⠀