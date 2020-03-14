РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 мар. Жители подмосковных Котельников могут сообщить в Единую дежурно-диспетчерскую службу округа о возникших после шторма нештатных ситуациях, сообщил глава муниципалитета Андрей Булгаков.

Ранее на территории Центрального федерального округа, в том числе Москвы и Подмосковья, объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Также из-за сильных порывов ветра до 25 метров в секунду был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности до 21:00 13 марта.

«Дорогие жители, будьте внимательны! В случае возникновения нештатных ситуаций любого характера сообщайте в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: 8(498)742-20-00», - написал Булгаков в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что также жители могут обратиться в Муниципальный центр управления регионом по телефонам: 8(495)554-21-15, 8(916)990-15-35.