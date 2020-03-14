РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 мар. Во дворе одного из домов на Сосновой улице в подмосковных Котельниках из-за штормового ветра упал фонарный столб, сообщила местная жительница.

Ранее на территории Центрального федерального округа, в том числе Москвы и Подмосковья, объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Также из-за сильных порывов ветра до 25 метров в секунду был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности до 21:00 13 марта.

«По адресу: Котельники, улица Сосновая, дом №1, корпус 3 во дворе возле детской площадки упал фонарный столб», - написала женщина в комментариях к посту в Instagram-аккаунте главы округа Андрея Булгакова.

Пресс-служба администрации округа сообщила жительнице, что на данный момент проводятся ремонтные работы. Подрядчик уберет упавший столб, восстановит освещение. Сам столб заменят.