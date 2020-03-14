РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мар. В подмосковных Люберцах за минувшие сутки от сильного ветра упало свыше 40 деревьев, пострадали четыре автомобиля, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

Ранее на территории Центрального федерального округа, в том числе Москвы и Подмосковья, объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Также из-за сильных порывов ветра до 25 метров в секунду был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности до 21:00 13 марта.

«Устраняем последствия непогоды, которая обрушилась на Московскую область. По последним данным, в городском округе Люберцы от сильного ветра пострадало четыре автомобиля, повалено порядка 44 деревьев», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что был поврежден столб линии электропередачи.

В рамках устранения последствий непогоды рабочие в первую очередь освобождают от веток и сломанных деревьев проезжую часть улиц, тротуары, остановки общественного транспорта.

«О последствиях стихии вы можете круглосуточно сообщать в службу-112 или оставлять комментарии под этим постом», - заключил Ружицкий.