РИАМО - 14 мар. Власти столицы приняли решение о введении дополнительных мер, чтобы не допустить распространение коронавируса, в частности, обязательной самоизоляции теперь подлежат не только люди, которые вернулись из стран, неблагоприятных по заболеванию, но и те, кто с ними проживает, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что на 13 марта короновирус выявили у 24 москвичей. За последние сутки количество зараженных увеличилось на пять человек. Заболевание диагностировали не только у тех, кто вернулся из Италии, а также у членов их семей, которые за границей не были. Поэтому в мегаполисе ввели дополнительные меры для профилактики распространения Covid-2019.

«Режим обязательной самоизоляции на дому вводится не только для граждан, прибывающих из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, но и для совместно проживающих с ними лиц. Срок самоизоляции остается прежним – 14 дней», - написал Собянин на своем персональном сайте.

Он напомнил, что для получения больничного жители столицы могут позвонить по телефону: 8(495)870-45-09. Больничный лист выдадут даже в том случает, если у человека нет симптомов простуды, документ доставит курьер.

По его словам, с 16 марта в столичных школах вводят свободное посещение. Родители сами будут решать, отправлять ли ребенка в школу.

«Им в данном случае виднее. У каждой семьи могут быть свои обстоятельства, да и иммунитет у ребятишек разный», – подчеркнул мэр.

Тех школьников, которые будут временно находиться дома, будут обучать в дистанционной форме. В этом учителям и ученикам помогут Московская электронная школа (МЭШ) и другие информационные технологии.

В то же время обычные занятия в учебных учреждениях мегаполиса будут продолжаться.

Свободное посещение школ в Москве будет действовать до особого распоряжения.

Столичный градоначальник отметил, что на руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей возлагается обязанность о недопущении на рабочее место и территорию компании тех, кто должен соблюдать режим самоизоляции. Данная мера позволит защитить здоровье других работников.

«Режим повышенной готовности, введенный в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), официально признается обстоятельством непреодолимой силы. В сложившейся ситуации эта мера упростит разрешение споров, связанных с неисполнением обязательств», – пояснил Собянин.

Он уточнил, что данные решения позволят сдерживать распространение Covid-2019.

Новый вид коронавируса, который получил название Covid-2019, начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. На сегодня в мире выявлено более 135 тысяч случаев заражения Covid-2019. Скончались более 5 тысяч человек, свыше 70 тысяч пациентов выздоровели. На сегодняшний день в России зарегистрировано 45 случаев коронавируса.