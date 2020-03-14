РИАМО - 14 мар. Водитель автомобиля Audi на улице Маршала Полубоярова в Москве сбил двух пешеходов на переходе, пострадавших доставили в больницу, сообщается в Twitter-аккаунте столичного управления ГИБДД ГУ МВД РФ.

«В 22:12 (13 марта – ред.) на улице Маршала Полубоярова в районе дома 24, корпуса 2, произошло ДТП. <…> Водитель, управляя легковым автомобилем Audi, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода», - говорится в сообщении.

В результате дорожной аварии пострадали два человека. Их доставили в медучереждение.

Специалисты устанавливают все причины и обстоятельства произошедшей дорожной аварии.