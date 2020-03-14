РИАМО – 14 мар. Благотворительным организациям нужно отчитываться о финансово-хозяйственной деятельности, персональном составе высшего органа управления, составе и содержании благотворительных программ, а также представлять другие сведения, говорится в сообщении пресс-службы управления Минюста России по Московской области.

Благотворительные организации обязаны отчитываться о расходовании средств и использовании имущества, полученных от международных, иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства.

«Благотворительная организация ежегодно представляет в управление отчет о своей деятельности, содержащий сведения о финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение требований федерального закона №135-ФЗ по использованию имущества и расходованию средств благотворительной организации», — говорится в сообщении.

Благотворительная организация также должна отчитываться о персональном составе высшего органа управления организацией; составе и содержании благотворительных программ; содержании и результатах деятельности; нарушениях требований федерального закона №135-ФЗ, выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению.

Ежегодный отчет представляется в управление Минюста России по Московской области в тот же срок, что и годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности, представляемый в налоговые органы.