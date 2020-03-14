РИАМО - 14 мар. В Московской области сильный ветер повалил более 100 деревьев и повредил почти 40 машин, кроме того, из-за непогоды пострадали четыре человека, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений на территории Московской области произошли следующие происшествия: повалено 101 дерево (убраны) в 31 городском округе; повреждено 38 автомобилей в 16 городских округах; повреждены три фрагмента кровли строений в трех городских округах», - говорится в сообщении.

Также были повреждены четыре слабоукрепленные конструкции в городских округах Орехово-Зуевский, Красногорск, Реутов и Клин.

Кроме того, не зафиксировано повреждений линий электропередачи и подтопленных участков. Аэропорты московского авиационного узла работают в штатном режиме.

Сотрудник пресс-службы областного главка МЧС России уточнил РИАМО, что из-за неблагоприятных погодных условий пострадали четыре человека.

В уборке поваленных деревьев принимали участие 451 человек и 116 единиц техники, от МЧС – 118 человек и 37 единиц техники.

На 13 марта на территории Москвы и Подмосковья объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Его порывы достигали 18-25 метров в секунду.