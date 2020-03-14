РИАМО - 14 мар. В Рузском городском округе обнаружили ручную гранату и минометную мину времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области.

13 марта в 13:35 поступило сообщение об обнаружении ручной гранаты и минометной мины времен ВОВ по адресу: Рузский городской округ, ТО «Волковский», деревня Щелканово.

«Выставлена охрана силами ОМВД Рузского городского округа. Изъятие и уничтожение боеприпасов планируется на 16 марта силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас», - говорится в сообщении.

Угрозы жизни и жизнедеятельности населения городского округа отсутствует.