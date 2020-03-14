РИАМО - 14 мар. Информация, появившаяся в СМИ, о росте заболеваемости пневмонией в январе в Москве не соответствует действительности, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

Ранее РБК сообщило, что в Москве в январе на 37% выросло число заболевших воспалением легких по сравнению аналогичным периодом прошлого года.

«В январе и феврале 2020 года снижение случаев внебольничной пневмонии по сравнению с этими месяцами предыдущего года составило 8% и 7% соответственно», - сообщается на сайте.

За июнь 2019 - март 2020 года (текущий эпидемиологический сезон) число смертей от внебольничных пневмоний в городе снизилось на 10% по сравнению с прошлым сезоном.

За февраль число случаев пневмонии уменьшилось на 10%. А показатели многолетней заболеваемости внебольничными пневмониями на 27% ниже среднероссийских.

Новый вид коронавируса начал распространяться из китайского города Ухань в конце 2019 года. На сегодня в мире выявлено более 135 тысяч случаев заражения Covid-2019. Скончались более 5 тысяч человек, свыше 70 тысяч пациентов выздоровели. На сегодняшний день на территории РФ зарегистрировано 45 случаев коронавируса, из них в Москве - 24.