РИАМО - 14 мар. Пьяному 28-летнему мужчине зажало руку дверьми электрички на станции Подольск, он упал между платформой и поездом, после чего скончался от полученных травм, говорится в сообщении пресс-службы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Контролер вытащила из вагона электропоезда пассажира, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, на платформу железнодорожной станции Подольск», - говорится в сообщении.

Ему зажало кисть руки дверьми, когда он пытался вернуться в вагон электрички. После электропоезд начал движение. Мужчина не удержался и упал между платформой и поездом. После умер от полученных травм.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.