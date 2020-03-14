РИАМО - 14 мар. В Подмосковье и Москве в субботу при облачной погоде с прояснениями во второй половине дня ожидается мокрый снег, теператураднем ожидается до плюс 6 градусов, в вечерние часы столбики термометров могут опуститься до минус 4 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, во второй половине дня скажется влияние атмосферного фронта, пройдут осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег. Максимальная температура воздуха в Москве - 4-6, к вечеру понижение до минус 2 градусов, по области - 1-6, к вечеру понижение до минус 4 градусов», - говорится в сообщении.

Также к вечеру субботы на дорогах региона прогнозируется гололедица.

Ветер будет дуть западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 12-15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 736 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет порядка 70%.

Синоптики отмечают, что погодные условия в регионе вновь меняются, колебания основных метеопараметров могут оказать влияние даже на самочувствие молодых и здоровых людей. Как правило, это проявляется в психологическом дискомфорте, снижении физической активности. Организм человека не успевает адаптироваться к быстро изменяющимся погодным условиям.

«Нелегко приходится людям метеозависимым, страдающим заболеваниями сердца и сосудов, перенесших сосудистые катастрофы. Таким людям может понадобиться медикаментозная поддержка. В группе риска люди с эндокринными заболеваниями. Еще одним неблагоприятным фактором станет порывистый ветер. Погода будет восприниматься как морозная, а к вечеру температура понизится до отрицательных значений», - добавляют специалисты.

Они рекомендуют одеваться теплее, людям, склонным к кожным заболеваниями, защищать лицо и руки, иначе хронические недуги напомнят о себе.