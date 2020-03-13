РИАМО - 13 мар. В «Мосэнергосбыте» подготовили список предприятий Московской области, которые обязаны предоставить обеспечение исполнения обязательств по оплате электроэнергии, сообщается на сайте регионального правительства.

Всего таких предприятий оказалось 14. Среди них: МУП «Водоканал» Сергиево-Посадского округа, МУП «Водоканал» Ликино-Дулева, ООО «Эко-Жилком», МУП «Восход-Сервис», МУП ВКХ «Водоканал», МУП «Энергетик», МП ГОЩ «Щелковская теплосеть», ООО «Энергоцентр», ООО «КЦИТО», МУП «ККК», ООО «КомЭнерго», МП «ЖКХ Чеховского района», МУП «ИК ЖКХ» и МУП «Ресурс-Деденево».

В перечень включены потребители, в отношении которых возникла указанная выше обязанность, при этом задолженность, послужившая основанием для возникновения данных обязательств, по состоянию на 29 февраля 2020 года не погашена.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях за невыполнение предъявленных к потребителям требований и неоднократное нарушение сроков оплаты услуг предусмотрена ответственность. Компании-должники, ограничение режима потребления электроэнергии которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, обязаны предоставить обеспечение исполнения обязательств по оплате электроэнергии.

В случае непогашения долгов им может грозить штраф до 300 тысяч рублей или дисквалификация руководителя предприятия.