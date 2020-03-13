РИАМО - 13 мар. Все рублевые банкноты обрабатывают лаком с антисептиком, однако через полгода обеззараживающее вещество перестает действовать, и банкнота сможет снова переносить вирусы, сообщил эксперт Союза бонистов, член центра изучения памятников бумажноденежного обращения Роман Леонов.

«Я думаю, что банкнота, которая походила порядка 5-6 месяцев, скорее всего, антисептических свойств уже не имеет. На старых банкнотах лак стирается и смывается, но новые такую защиту должны иметь», - сказал Леонов в эфире радио Spuntik.

В то же время Леонов поддержал мнение о том, что российские бумажные рубли не переносят коронавирус и другие заболевания, так как поверхность российских банкнот не является хорошей средой для вирусов.

Он добавил, что со временем антисептические свойства на банкноте все равно теряются. Он посоветовал отказаться от бумажных денег из-за эпидемии коронавируса и отметил, что вирус не может долго существовать на банкноте.

Новый вид коронавируса начал распространяться из китайского города Ухань в конце 2019 года. На данный момент в мире выявлено более 137 тысяч случаев заражения Covid-2019. Скончались 5 тысяч человек, свыше 69 тысяч пациентов выздоровели.