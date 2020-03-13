РИАМО - 13 мар. Жителям Подмосковья рассказали, что в Пушкине можно посетить много интересных мест, среди которых - усадьбы, дачи, музеи, галереи и уникальные производства, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«В Подмосковье множество колоритных мест, где можно провести выходные, а также привезти с собой порцию свежих впечатлений, сувениров и открытий. Например, город Пушкино. Пять столетий он представлял собой дачные комплексы, которые облюбовали знаменитые писатели, архитекторы и купцы, а сейчас стоит увидеть и туристам», - отмечается в материале.

Первое, что можно посетить – дачу поэта В.В. Маяковского. Там нет вещей времен Маяковского, потому что это музей-имровизация. Например, вместо рабочего стола стоит токарный станок, который напоминает, что Маяковский оттачивал свои стихотворения. В музее часто проходят «битвы» поэтов, мастер-классы и выставки.

Также можно сходить в Пушкинский краеведческий музей, который раньше был загородной усадьбой Рабенек-Михайловых. В музее можно узнать о природе Пушкинского края, истории села, деятелях культуры и искусства, которые проживали в городе. Часть экспозиции посвящена городам-побратимам Пушкина, истории города и района в годы Великой Отечественной войны. В музее есть экспонаты, найденные во время археологических раскопок на территории города.

В Пушкинском крае жил и Ф.И. Тютчев со своей семьей, его усадьба расположена в селе Мураново городского поселения Ашукино. Это образец дворянской усадьбы XIX века.

В 1920 году в селе открыли литературно-мемориальный музей при помощи сына поэта. В усадьбе сохранились вещи, принадлежавшие владельцам усадьбы, богатая коллекция мебели, внушительная библиотека, в которой более 9 тысяч книг.

Музей писателя А.С. Новикова-Прибоя приглашает в гости посетителей в поселок Черкизово, в конце улицы в честь автора, стоит двухэтажный дом, где жил и работал автор исторической эпопеи «Цусима». Музей открыла дочь писателя в 1969 году, она проводит экскурсии и очень увлекательно рассказывает о жизни Новикова-Прибоя, который участвовал в Цусимском сражении.

В музее предприятия «Софрино» можно увидеть работы православных мастеров и образцы серийной продукции первых лет существования предприятия. Производство не имеет аналогов, в экспозиции музея престолы, подсвечники, паникадила, лампады, потиры и другие богослужебные сосуды, шитые золотом и серебром облачения, хоругви, ограды на солею и детали иконостасов.

На территории деревни Талицы расположено подворье Свято-Троицкого Стефано-Махрищского монастыря, там есть святые пещеры, которые тайно рыли в течение девяти лет монахи Антоний и Симеон для уединенной молитвы. В конце XIX на месте их погребения построили деревянную часовню, которая потом стала каменной.

В 2007 году храм осветили в честь Димитрия Солунского, небесного покровителя князя Дмитрия Донского, который останавливался здесь в 1380 году на пути к преподобному Сергию. В чайной подворья можно купить свежего сыра и творога и вкусные медовые коврижки. На территории подворья посадили цветники и обустроили водоемы.

Частный музей «По волнам нашей памяти» приглашает посмотреть коллекцию артефактов краеведа Александра Малявко. Это место создано силами краеведа-энтузиаста.

Музей – это комната и прихожая, но там можно потратить много времени, чтобы рассмотреть все. На чердаке оборудован кинозал с проектором, есть небольшая картинная галерея местных диковатых живописцев.

Церковь заложили в 1906 году, рядом стоял храм святителя Николая Угодник, построенный в 1871 году. Весь комплекс назывался Николо-Боголюбским.

При советской власти часть построек комплекса разрушили, Боголюбский храм закрыли, а в 1942 году здесь открылся хлебзавод. 30 лет пекари пытались закрасить фреску иконы Боголюбской Божией Матери, но она проступала через краску, тогда ее сломали вместе с кирпичами.

Жителям Подмосковья предлагается посетить Смоленский храм в селе Софрино, в котором останавливались царские особы по пути на богомолье в Троице-Сергиеву Лавру. В знак этого на кресте купола храма помещена небольшая корона. В 1970-х годах храм начали реставрировать, а в 90-е возобновили службы.