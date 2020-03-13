РИАМО - 13 мар. Подготовку экспонатов к участию в праздничных мероприятиях 9 Мая начали в Государственном военно-техническом музее, расположенном в округе Черноголовка, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Техника времен Великой Отечественной войны станет украшением парадов и выставок городов Подмосковья. Проведены работы по частичной реставрации и обслуживанию танков ИС-2 и Т-34, участников боев 1941-1945 годов», - говорится в сообщении.

Жители таких городов, как Ногинск, Щелково, Черноголовка, Электросталь, Пушкино, увидят экспонаты Военно-технического музея на выставочных площадках родных городов и прикоснутся к военной технике непокоренного народа.

В День Победы планируется открыть для осмотра танки и автомобили, чтобы дать возможность каждому желающему почувствовать дыхание истории.