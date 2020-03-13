РИАМО - 13 мар. Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова встретилась с предпринимателями Можайского городского округа, чтобы обсудить наиболее волнующие бизнес-сообщество вопросы и рассказать о мерах поддержки, которые можно просчитать по онлайн-калькулятору, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Главными темами встречи стали процедуры согласования земельно-имущественных вопросов, помощь в подключении к инженерным сетям и другие региональные меры поддержки.

«Местные предприниматели активно пользуются региональными мерами поддержки: им оказана помощь по продвижению и рекламе, субсидии на модернизацию оборудования», - сказала Егорова.

Какую помощь бизнесу готовы оказать в регионе, можно узнать с помощью онлайн-калькулятора мер поддержки на портале invest.mosreg.ru или по телефону горячей линии - 0150.

Инвесторы отметили, что в Можайском округе расположены государственный музей-заповедник «Бородинское поле», древние монастыри, уникальный Никольский собор, в ближайшее время будет завершено строительство первого городского парка с лыжероллерной трассой, что еще больше увеличит туристическую привлекательность округа. Также они рассказали, что готовы развивать гостиничный бизнес.

«Для таких объектов мы упростили процедуру подачи заявок на предоставление земли без торгов, максимально сократили сроки рассмотрения документов, предусмотрели субсидии», - добавила Егорова.

Он отметила, что в прошлом году в Можайске был открыт центр «Мой бизнес». За полгода работы его услугами воспользовались 600 предпринимателей, то есть каждый пятый из тех, кто работает на территории округа.