РИАМО - 13 мар. Уголовное дело возбудили в отношении 30-летнего мужчины, который выстрелил в трех человек в Егорьевске во время конфликта, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Следователем ОМВД России по городскому округу Егорьевск в отношении мужчины 1990 года рождения, причинившего ранения трем гражданам, один из которых госпитализирован, возбуждено уголовное дело», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В Егорьевске у одного из домов на Коломенском шоссе 12 марта между мужчинами произошел конфликт, который закончился перестрелкой.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что по указанному адресу между группой лиц произошел конфликт, в ходе которого один из участников произвел несколько выстрелов.

Правоохранители задержали участников ссоры. В ходе произошедшего один человек был госпитализирован с телесными повреждениями.

Сейчас злоумышленник задержан.