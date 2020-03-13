РИАМО - 13 мар. Работникам 334-й пожарной части и 16-го поисково-спасательного отряда ГКУ Московской области «Мособлпожспас» поступило сообщение о предмете, похожем на ручную гранату, который обнаружили в городском округе Ступино 12 марта, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ Подмосковья «Мособлпожспас».

По сигналу об обнаружении подозрительного предмета было организовано взаимодействие аварийных структур. Этот объект был найден на автозаправочной станции по адресу: городской округ Ступино, улица Пристанционная.

«Работники «Мособлпожспас» оперативно организовали взаимодействие аварийных структур. На вызов также прибыли врачи скорой помощи и сотрудники полиции. Мы организовали эвакуацию людей с прилежащей территории», – рассказал начальник караула 334-й пожарной части Дмитрий Медведев.

Он добавил, что в ходе осмотра подозрительного предмета было установлено, что в сумке находился муляж ручной гранаты Ф-1.

«Мособлпожспас» напоминает, что при виде подозрительного предмета необходимо немедленно сообщить о нем сотрудникам полиции или по телефону единой службы спасения «112». Трогать подозрительные вещи категорически нельзя, лучше постараться оцепить территорию.