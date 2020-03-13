РИАМО - 13 мар. Подмосковные родильные отделения пользуются все большей популярностью у жительниц других регионов России и гражданок иностранных государств, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

В 2019 году свыше 9,2 тысячи женщин приехали на роды в Московскую область из других субъектов, еще 5,4 тысячи рожениц – гражданки других государств.

«За минувший год врачи перинатальных центров и роддомов Московской области приняли в общей сложности свыше 70 тысяч родов. Доля жительниц других регионов, иностранных гражданок, родивших в Подмосковье, превысила 20%. Это говорит о востребованности наших учреждений, высоком уровне квалификации специалистов», – сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

Лазарева отметила, что с прошлого года каждая мама – гражданка Российской Федерации, которая родила и зарегистрировала ребенка в Подмосковье, может получить подарочный набор от губернатора «Я родился в Подмосковье» или единовременную денежную выплату в размере 20 тысяч рублей.

С сентября прошлого года в Московской области работает единый call-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Операторы расскажут о необходимых документах, которые надо взять с собой в роддом, о правилах получения подарочного набора «Я родился в Подмосковье», запишут на прием к специалисту, который сможет проконсультировать по всем интересующим вопросам.

Позвонить в единый call-центр «Стань мамой в Подмосковье» можно по телефону: 8 (800) 550-30-03, ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

С 1 сентября 2019 года в регионе при выписке из роддома можно получить подарок от губернатора Московской области – подарочный набор для новорожденного «Я родился в Подмосковье» или денежную выплату в размере 20 тысяч рублей. Подарочный набор содержит более 50 наименований необходимых предметов для новорожденного: подгузники, одежда, бутылочки и так далее.