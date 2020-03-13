РИАМО - 13 мар. Последней в Московской области заразившейся коронавирусной инфекцией стала женщина, которая прилетела из Италии, она находится в удовлетворительном состоянии, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«У жительницы Подмосковья, вернувшейся из Италии, после ряда анализов подтвержден коронавирус. Пациентка находится в изолированном боксе инфекционного отделения больницы. Состояние - удовлетворительное. Оказывается полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий. В настоящее время установлен круг контактных лиц. Все они помещены на карантин и взяты под медицинское наблюдение с обязательной сдачей анализов на коронавирус», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на данный момент на территории Московской области зарегистрировано четыре случая заболевания.

Он напомнил, что в Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30, и рекомендовал воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Новая коронавирусная инфекция распространяется из Китая с конца 2019 года. Всего в мире заразились более 137 тысяч человек, умерли из-за болезни свыше 5 тысяч. Более 69 тысяч человек смогли вылечиться. В России зафиксировали 45 случаев заболевания Covid-2019.