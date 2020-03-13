РИАМО - 13 мар. Заместитель начальника 704 военного представительства Минобороны России, майор Александр Кузьмин получил штраф в размере более 2 миллионов рублей за получение взятки, говорится в сообщении пресс-службы Главного военного следственного управления Следственного комитета России.

По версии следствия, за пять месяцев 2018 года Кузьмин получил 200 тысяч рублей от представителя предприятия «Звезда имени академика Северина» за беспрепятственную приемку продукции по госконтракту.

«Решением 235 гарнизонного военного суда Кузьмину назначено наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов 50 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Также его лишили права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий в государственных органах и органах местного самоуправления, сроком на два года.