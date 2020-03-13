РИАМО - 13 мар. В ходе проверки технической эксплуатации волейбольного центра «Одинцовский спортивно-зрелищный комплекс» сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья вынесли замечания по части ведения технической документации, нарушения необходимо устранить до 28 августа, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Спортивный объект относится к числу сооружений повышенного уровня ответственности и предполагает массовое пребывание людей. Волейбольный центр находится по адресу: город Одинцово, Московская область, улица Маршала Жукова, дом 22.

«По результатам проверки МАУС «ОСЗК» выдано предписание об устранении нарушений. Недочеты должны быть исправлены до 28 августа 2020 года», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Он добавил, что инспекторы проверили соблюдение собственником утвержденного положения и норм по технической эксплуатации центра, а также состояние эвакуационных выходов, пожарных лестниц, дверей, наличие и состояние указателей движения.

Волейбольный центр Одинцова был открыт 2 сентября 2006 года. Он состоит из трех совмещенных корпусов: спортивно-зрелищного, тренировочного и гостиницы. На спортивных площадках проходят мероприятия международного, общероссийского, районного и городского масштабов. Общая вместительность главной арены составляет более 3 тысяч посадочных мест.