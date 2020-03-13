РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мар. В пятницу вечером жюри конкурса «Мамочка-люберчаночка - 2020» выбрало победительницу, ею стала Юлия Артищева, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В пятницу состоялся финал конкурса «Мамочка-люберчаночка» в поселке Красково. Четвертый год подряд конкурс «Мамочка-люберчаночка» организует сообщество активных мам Люберец «Мама оффлайн» при поддержке администрации округа.

«Это не конкурс, это шоу, которое может конкурировать с ведущими шоу. Вы все большие молодцы!» - сказал член совета депутатов Дмитрий Крестинин.

После поздравления ведущие назвали имя победительницы - ею стала Юлия Артищева. Победительница конкурса получила сертификат на поездку в парк-отель «Воздвиженское». Всем участницам также вручили подарки и сувениры.

В 2020 году за звание «Мамочки-люберчаночки» боролись 19 участниц. Жюри оценивало их эрудицию, чувство юмора, творческий подход, сценическую культуру, хореографические и спортивные данные. К итоговому выступлению конкурсантки готовились в течение двух месяцев.

Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий вручил благодарственные письма главы участницам сообщества «Мама оффлайн». Также председатель Общественной палаты горокруга Люберцы Петр Ульянов вручил участницам сообщества «Мама оффлайн» благодарственные письма от Общественной палаты Московской области, от депутата Госдумы Лидии Антоновой и от Общественной палаты горокруга.