РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мар. Жители Подольска смогут проверить свое здоровье в субботу в семи медучреждениях округа в рамках Единого дня диспансеризации, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Подольске продолжается проведение диспансеризации населения. Главная ее цель – оценка факторов риска и раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной преждевременной смертности населения: сердечно-сосудистых, онкологических, бронхолегочных, сахарного диабета.

«Очередной Единый день диспансеризации будет проводиться в субботу, 14 марта, в 7 медицинских организациях», – говорится в сообщении.

Пройти диспансеризацию можно в Подольской городской поликлинике №1 на улице Кирова, дом №27, с 8:30 до 14:00; Подольской городской больнице №2 на улице Батырева, дом №7, с 9:00 до 14:00; Подольской городской клинической больнице №3 на улице Литейная, дом №40, поликлиническое отделение Шепчинки с 8:00 до 14:00.

В микрорайоне Климовск жителей ждут в Климовской городской больнице №2 (проспект 50 лет Октября, дом №21) с 9:00 до 14:00 и Климовской центральной городской больнице (Больничный проезд, дом №1), с 9:00 до 13:00.

Диспансеризация также пройдет в Подольской районной больнице (бульвар 65-летия Победы, дом №10), с 9:00 до 14:00 и Львовской районной больнице (микрорайон Львовский, Больничный проезд, дом №4А), с 9:00 до 12:00.

Жители в возрасте от 18 до 39 лет (1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2001 годов рождения) полежат осмотру раз в три года.

Жители в возрасте 40 лет и старше (с 1978 года рождения) подлежат ежегодному осмотру.

При прохождении диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС, страховой полис.