РИАМО - 13 мар. Житель Химок получил четыре года колонии строго режима за причинение смерти по неосторожности своей матери-инвалиду, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета Московской области.

Инцидент произошел в апреле 2018 года. Пьяный мужчина вышел на прогулку со своей 60-летней матерью, которая находилась в инвалидной коляске.

«Во время прогулки из-за озлобленности на беспомощное состояние матери осужденный периодически наносил ей удары по различным частям тела, а также неоднократно ронял мать из инвалидной коляски на асфальтовое покрытие. В результате этого женщина получила множественные травмы и была госпитализирована», - говорится в сообщении.

Врачам спасти женщину не удалось. Она скончалась в больнице от осложнений, развывшихся после перелома плеча.

Вскоре 38-летний мужчина был задержан, свою вину он признал. В ходе расследования уголовного дела следователи проделали огромный объем работы. Проведены допросы, изучены видеозаписи с камер наблюдения, проведена проверка показаний на месте.