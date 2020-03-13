РИАМО - 13 мар. Электронный аукцион объявили на строительство станции второго подъема и станции обезжелезивания воды в поселке Мещерское городского округа Чехов, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на строительство станции второго подъема и станции обезжелезивания в городском округе Чехов», – рассказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Строительство осуществляется в рамках национального проекта «Чистая вода». Объект включен в государственную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» и финансируется за счет средств Федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета городского округа Чехов.

Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2021 году.

Федеральный проект «Чистая вода» разработан в рамках национального проекта «Экология» в соответствии с указом президента Российской Федерации в 2018 году. Сроки реализации программы: 2018-2024 годы.