РИАМО - 13 мар. В национальном парке «Лосиный остров» 16 марта начнется размещение домиков для гоголей, необходимость появления гоголятников связана с уменьшением числа дуплистых деревьев, в которых любят селиться эти птицы, говорится в сообщении пресс-службы ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров».

«Работа по установке в «Лосином острове» искусственных гнездовий проводится регулярно: ставим скворечники, дуплянки для синиц, совятники для сов. <…> Разместим около десяти гоголятников вблизи заповедной территории «Лосиного острова» – водно-болотного комплекса. <…>. Мы планируем отслеживать, как заселяются искусственные гнездовья», – сказал директор национального парка «Лосиный остров» Рустам Якубов.

Специалисты «Лосиного острова» напомнили, что подходить близко к гнездовьям посетителям парка не рекомендуется, так как это может спугнуть птиц и неблагоприятно сказаться на их будущем потомстве.

Гоголятники строятся с учетом общепринятых орнитологических правил. Стены гнездовий не обрабатывают, чтобы птенцы могли беспрепятственно выбираться. Домики вешают близко к воде, на высоте четырех-пяти метров, чтобы летки были направлены строго в сторону водоема.

Птица гоголь занесена в приложение 1 к Красной книге Московской области. На данный момент вид расселился на территории Москвы и увеличил свою численность до безопасного уровня. Гоголятники устанавливают в парках Москвы начиная с 2018 года.