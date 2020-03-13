РИАМО - 13 мар. Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина на Всероссийском совещании руководителей органов государственного жилищного надзора рассказала о том, как в регионе реализуется принцип «чуткой власти», говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Ранее реализацию этого принципа выдвинул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Чуткая власть начинается именно с управляющей компании. Если мы идем в новую или отремонтированную поликлинику, школу, детский сад, но при этом проходим через подъезд, в котором грязно, темно или плохо пахнет, о чуткости говорить не приходится. Вся наша деятельность направлена не на наказание за правонарушение, а на его предупреждение», – подчеркнула Федина.

Она отметила, что именно этот принцип является приоритетным в работе Госжилинспекции в Центре управления регионом Московской области (ЦУР МО). Здесь надзорное ведомство контролирует исполнение заявок жителей в Единой диспетчерской службе (ЕДС).

Среди других мероприятий по реализации принципа «чуткой власти» Федина назвала запуск интернет-портала «ТыРешаешьЖКХ.рф» (по другому его называют народным рейтингом УК).

Руководитель ведомства отметила, что важными задачами считает увеличение количества общественных жилищных инспекторов, создание советов многоквартирных домов, привлечение максимального количества жителей к проведению акции «Школа ЖКХ нашего двора».