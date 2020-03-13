РИАМО - 13 мар. 14 марта в городе Истра откроется несколько новых интерактивных познавательных программ в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим», вход на обучающие программы предусмотрен по билетам, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Мероприятия будут проходить по адресу: Московская область, город Истра, улица Ново-Иерусалимская набережная, дом 1.

«Программа «Музыка и ее друзья» посвящена творчеству знаменитого композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Дети примерят на себя роль современника Моцарта и вспомнят интересные факты из его жизни. Также 14 марта стартует программа, которая будет посвящена животным, живущим в норах в Подмосковье», – отмечается в сообщении.

Во время занятия, посвященного животным, педагоги не только подробно ответят на вопросы детей, но и в доступной форме расскажут о взаимоотношениях барсука и лисицы, познакомят с интересными фактами о жизни лесной мыши и других зверях.

Маленькие посетители смогут изучить гербы подмосковных городов и узнать много новой полезной информации об области. Закрепить полученную информацию можно будет с помощью специальной игры. После занятия для ребят откроют свободное посещение пяти тематических разделов детского центра, которые помогут лучше изучить Подмосковье.

Вход на обучающие программы по билетам, более подробная информация размещена на сайте музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» (https://njerusalem.ru/).