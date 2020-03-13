РИАМО - 13 мар. Врачи больницы имени Вересаева имплантировали кардиостимулятор 101-летней москвичке, у которой было зарегистрировано много эпизодов остановки сердечного ритма, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

Пожилая женщина 1918 года рождения попала в отделение хирургического лечения сложных нарушений с жалобами на сердечный ритм. Паузы составляли больше 6-7 секунд. Это состояние угрожало жизни пациентки.

«Учитывая жалобы на потери сознания, слабость, головокружения, было решено имплантировать ей кардиостимулятор», – отметил сердечно-сосудистый хирург Эсан Шафиев.

Он рассказал, что операцию пациентка перенесла хорошо. С помощью двухкамерного электрокардиостимулятора восстановился сердечный ритм, ей стало легче дышать. На четвертые сутки после операции женщина была выписана домой в удовлетворительном состоянии.

Городская клиническая больница имени Вересаева – многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, предназначенное для оказания специализированной медицинской помощи в круглосуточном режиме.