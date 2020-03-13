РИАМО - 13 мар. Плановое отключение электроэнергии в марте будет происходить в Московской области из-за проведения профилактических и ремонтных работ, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства энергетики.

Информация о том, когда и какие объекты будут обесточены, размещена на главной странице сайта министерства. Также график плановых отключений можно посмотреть на сайтах: mosoblenergo.ru и moesk.ru.

«Плановые отключения необходимы для повышения качества и надежности электроснабжения, для приведения в надлежащее качество линий электропередачи, проведения плановых ремонтных работ и модернизации оборудования. Просьба к жителям Подмосковья с пониманием отнестись к работе энергетиков», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Плановые и ремонтные работы состоят из технического обслуживания, диагностики и замены оборудования, расчистки трассы и так далее. Они нужны, чтобы обеспечить бесперебойную и эффективную работу энергосистемы.

В случае отключения электроэнергии следует обращаться единую диспетчерскую службу, в круглосуточную дежурную службу министерства энергетики Московской области и по телефону +7 498 602 31 65.