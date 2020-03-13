РИАМО - 13 мар. Полицейские задержали в городском округе Щелково подозреваемого в краже товаров из магазина электротехники, материальный ущерб составил более 26 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Похитителем оказался 31-летний житель города Москвы. Мужчина украл товары электротехники из офиса продаж по адресу: Московская область, город Щелково, улица Радиоцентр № 5, дом 5.

«В отношении подозреваемого сотрудник Следственного Управления МУ МВД России «Щелковское» возбудил уголовное дело <…> по статье 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», – сообщается на сайте.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.