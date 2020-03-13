РИАМО - 13 мар. Спортсменка сборной Московской области Кристина Павлушина взяла серебро на первенстве России по биатлону в гонке преследования на 7,5 километра, которое проходило в Кирово-Чепецке 12 марта, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Павлушина опередила соперницу из Мурманской области, первое место заняла биатлонистка из Республики Мордовия.

«В гонке преследования на первенстве России по биатлону Кристина Павлушина заняла второе место, показав очень достойную борьбу. Она показала по-настоящему спортивный характер и самоотдачу», – сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

14 марта состоится следующий этап – эстафета 3 на 6 километров среди девушек и масстарт 10 километров среди юношей. В заключительный день соревнований, 15 марта, девушки поборются за звание лучшей в масстарте на 7,5 километра, а юноши пробегут эстафету 3 на 7,5 километра.

Первенство России по биатлону среди юношей и девушек 18-19 лет проходит в лыжно-биатлонном комплексе «Перекоп» города Кирово-Чепецк Кировской области с 11 по 15 марта.