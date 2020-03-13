РИАМО - 13 мар. Мобильный телефон и денежные средства похитили из сумки 45-летней жительницы городского округа Озеры, сумма причиненного ущерба составила 13 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления полицейские задержали 28-летнюю местную жительницу.

«Сотрудники Следственного отдела ОМВД возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» в отношении подозреваемой», – сообщается на сайте.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.