РИАМО - 13 мар. Строительством школы в поселке Тучково Рузского городского округа будет заниматься компания «Строй-Проект», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Школу на 400 мест возведут на улице Новая. В ней предусмотрены все необходимые помещения для организации учебной и внеурочной деятельности, питания, медицинского сопровождения школьников.

«Ввести новый объект образования в эксплуатацию планируется в 2021 году», - отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Территория вокруг школы будет облагорожена. Там установят спортивное ядро с футбольным полем, площадки для игр и отдыха учащихся.