РИАМО - 13 мар. Детский сад, блок начальных классов и физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Солнцеве по программе реновации, в которую вошли 43 дома на этой территории, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Специалисты уже утвердили проект планировки территории.

«Согласно проекту планировки территории, в поселке Западный жилая застройка по программе реновации будет обеспечена объектами социальной инфраструктуры. Это дошкольное учреждение на 230 мест, блок начальных классов на 175 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном», — сказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

В домах, включенных в реновацию, проживают более 7,4 тысячи человек. Для строительства новых домов утверждены четыре стартовые площадки общей площадью 119,7 тысячи квадратных метров.

Программа реновации стартовала в Москве в 2017 году. Она подразумевает расселение 350 тысяч квартир в 5174 домах.