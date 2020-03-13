РИАМО - 13 мар. Восемь спортивных объектов введут в эксплуатацию в Московской области в этом году, все работы будут выполнены за счет бюджетных денег, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства строительного комплекса.

Так, во втором квартале завершат работы по реконструкции стадионов «Химик» в городском округе Чехов и «Знамя труда» в городском округе Орехово-Зуево. В третьем квартале закончат возведение ФОКов в городских округах Химки и Молодежный.

«Строительство спортивных объектов - важное направление повышения качества жизни людей. Ввод в эксплуатацию и открытие новых спортивных центров стоит на личном контроле губернатора региона», — подчеркнул вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

Кроме того, в этом году сдадут два физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами на улице Фирсова в Серпухове и на улице Южная в Дрезне. В этом же году будет завершена реконструкция стадиона в городском округе Власиха и закончится строительство регбийной арены в поселке Монино городского округа Щелково.

За семь лет в Московской области построили 137 ФОКов.